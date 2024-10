La Reggina guadagna i play off, il tweet di Gallo tocca… il cuore

Sembra davvero lontano quel 10 marzo del 2019, quando il presidente Gallo con un tweet manifestava tutto il proprio disappunto per uno scialbo pareggio sul campo della Paganese, ultima in classifica (“Comincio a stancarmi, anzi sono già stanco”). E poi ancora il 31 dello stesso mese, quando il massimo dirigente è stato costretto a porgere le proprie scuse ai tanti tifosi amaranto presenti a Rieti, nel match che ha visto la squadra giocare male e perdere contro i padroni di casa. (“Chiedo scusa ai tifosi, siete voi i veri vincitori”).

Appena una settimana dopo, la sconfitta con la Sicula Leonzio che porta all’esonero di Drago ed il ritorno in panca di mister Cevoli. Tutto sembra maledettamente complicato e gettati al vento investimenti, sacrifici ed ambizioni. Ed invece no, perchè arrivano tre vittorie consecutive e nel pomeriggio di oggi la qualificazione matematica ai play off e addirittura il settimo posto.

Tutti, giornalisti e tifosi in attesa del solito tweet del presidente, che puntuale è arrivato: “Il cuore in subbuglio… continuano le emozioni.. negli occhi solo l’amaranto… stiamo arrivando!”

