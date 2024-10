Reggina, che goduria questa classifica. E’ stata davvero la giornata perfetta

Giorni interi a fare calcoli, mettendo quasi come ultima ipotesi, forse per scaramanzia, forse perchè ritenuta complicata, quella che poi si è verificata in occasione della penultima giornata di campionato.

La Reggina fa il suo compito in casa della Vibonese, ma i risultati più importanti e sorprendenti arrivano dagli altri campi e consentono alla squadra di Cevoli non solo di conquistare i play off con una giornata di anticipo, ma anche di collocarsi al settimo posto e quindi con la possibilità di giocarsi il turno del 12 maggio al Granillo. Straordinario.

V. Francavilla – Bisceglie 2-1

Cavese – Catania 2-2

Siracusa – Catanzaro 1-0

Rieti – Monopoli 1-1

Trapani – Paganese 2-1

Casertana – Potenza 0-0

Vibonese – Reggina 0-2

Viterbese – Rende 1-3

Matera – Juve Stabia 0-3

CLASSIFICA

Juve Stabia 77

Trapani 73

Catania 64

Catanzaro 61

Potenza 54

V. Francavilla 52

Reggina 49

Monopoli 48

Casertana 48

Rende 47

Cavese 47

Viterbese 45

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 38

Siracusa 35

Bisceglie 26

Paganese 20

