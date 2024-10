Reggina, il presidente Gallo chiama Francesco Cozza per lo store

La testa alla preziosissima sfida di domenica contro la Vibonese che può valere l’accesso ai play off, insieme al lavoro societario che procede attraverso tutte quelle opere in cantiere che a breve si spera di poterle far diventare attive.

Il primo in ordine di consegna è lo store. Più volte abbiamo scritto dell’idea iniziale del presidente Gallo di consegnarlo prima di Pasqua e quindi fare un gran regalo ai tifosi, cosa che purtroppo non è avvenuta per i lavori che si sono protratti più del dovuto.

Adesso, salvo imprevisti, non ci sono dubbi sulla data di inaugurazione, sarà il prossimo 4 maggio, con la speranza che per quel giorno la Reggina abbia già in tasca la qualificazione ai play off.

Per quel giorno il massimo dirigente sarà presente a Reggio Calabria e l’apertura dello store non sarà di quelle che passeranno inosservate. Tra le diverse iniziative anche quella di far partecipare qualcuno dei giocatori che hanno segnato la storia della Reggina ed in questo senso il primo invito è stato fatto. Al taglio del nastro sarà sicuramente presente l’ex capitano Francesco Cozza, che il presidente ha ufficialmente invitato ed al quale ha chiesto collaborazione per ospitare nel nuovo store altri protagonisti.