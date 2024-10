Reggina: “Plizzari è un talento”, parola di Filippo Galli

Reggina vicinissima all’arrivo del giovane portiere Alessandro Plizzari dal Milan. A “Buongiorno Reggina”, ne ha parlato chi lo conosce meglio di tanti altri per averlo avuto nel suo settore giovanile, l’ex difensore rossonero e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli: “Alessandro Plizzari è un talento, un giocatore che ha avuto la possibilità di fare delle esperienze. Adesso ha questa opportunità di confrontarsi in una piazza importante ed una società ambiziosa come la Reggina.

E’ il posto ideale per crescere, ma tutto dipenderà ovviamente da lui e anche dalla squadra. Oggi il portiere ha modificato di molto il suo comportamento in campo, partecipa di più al gioco, deve avere una buona visione, insieme alle qualità tecniche, che comunque Alessandro possiede.

Non mi aspettavo che alla Reggina arrivasse Menez. Adesso il ragazzo deve dimostrare di avere ancora quel desiderio di mettere in mostra il proprio taento, perchè è un giocatore di grandissime qualità. Ottimo acquisto.

Il campo dimostra che gli attaccanti avanti con l’età fanno benissimo. Nel caso di Reggina e Milan, Denis e Ibrahimovic hanno dato un’impronta forte alle proprie squadre e contribuito ai risultati ottenuti”.