Reggina: contro il Chievo, Plizzari l’unico a salvarsi. I suoi numeri

Il giovane portiere è stato grande protagonista, anche se le sue parate non hanno evitato la sconfitta

Nella sfortunata partita di Verona contro il Chievo, il miglior calciatore amaranto è stato Plizzari. Il giovane portiere ha evitato che il passivo potesse assumere dimensioni più ampie.

La carriera del giovane Plizzari

Classe 2000, cresciuto a Milanello, Plizzari è alla sua terza stagione in Serie B. Dall’esordio con la maglia della Ternana, nella stagione 2017/2018, poi la stagione al Livorno con la retrocessione della compagine toscana. Ad oggi, ha collezionato 47 presenze in cadetteria. Solo 6 le partite a difesa della porta dei ragazzi di Toscano, per un totale di 577 minuti. Minutaggio limitato dalla prolungata assenza causa Covid.

La partita al Bentegodi ed i numeri

Nella partita del Bentegodi ha registrato la sua migliore prestazione stagionale, purtroppo coincisa con una pesante sconfitta. 3 gol subiti valgono il doppio della media gol subiti a partita fino ad oggi, che è di 1.5. Ha effettuato 4 parate decisive, raddoppiando quasi il dato medio di 2.3 parate a partita. Sono state tutte parate di riflesso (livello di difficoltà maggiore, dovuto, tra gli altri, all’imprevedibilità del tiro). È stata la partita in cui ha effettuato più uscite, 4, ha subito il maggior numero di tiri, 7 a fronte di una media di 3.8, ha ricevuto più passaggi, 18, 4.5 in più rispetto alla sua media stagionale, ne ha effettuati 27, stesso numero registrato contro il Monza, con una percentuale del 88% di precisione (contro i Brianzoli la percentuale di accuratezza è stata del 100%). La media di passaggi accurati per partita è del 92.4.