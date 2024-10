Reggina, Pogliano: ‘Sono in una società storica. Puntiamo ai play off’

Solito appuntamento con uno dei protagonisti della nuova Reggina. Oggi tocca al difensore scuola Chievo Cesare Pogliano: “Il procuratore mi ha parlato dell’interesse della Reggina. Non ci ho pensato due volte, questa è una società storica con un grande prestigio, ritengo sia una opportunità importante per me.

Con Confente siamo molto amici, una lunga esperienza al Chievo tutta la trafila del settore giovanile, andiamo insieme anche in vacanza.

Qui si è creato un bel gruppo, molto affiatato che ha voglia di lavorare e sacrificarsi, penso che i play off possano essere per noi un obiettivo raggiungibile”.