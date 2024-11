Reggina-Pompei: come e dove vedere la partita

La possibilità di seguire l'incontro, per chi non sarà presente al Granillo. Calciatori amaranto con un segno rosso sul viso

Serve dare continuità al successo di Vibo e per farlo gli amaranto dovranno superare il Pompei. Mister Trocini è alle prese con una lunga lista di infortunati, ma l’ampiezza dell’organico e qualche recupero in extremis, consentono comunque di mettere in campo una formazione di livello. E’ attesa una buona presenza di pubblico allo stadio, chi invece non potrà essere presente, avrà comunque la possibilità di vedere l’incontro.

Come e dove vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 80”.

“I calciatori della Reggina scenderanno in campo con un segno rosso sul viso esprimendo solidarietà a tutte le donne vittime di violenza”.