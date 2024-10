Reggina, Porcino: ‘Siamo più forti della Scafatese, c’è un solo avvesario da battere’

Non ha disputato una delle sue migliori partite in amaranto, così come tutto il resto della squadra, ma certamente è tra i calciatori di maggiore affidabilità. Toti Porcino dopo la sconfitta interna con la Scafatese, parla ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Ho avuto modo di rivedere la partita, spiace per la battuta d’arresto. Abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, mentre loro hanno approfittato di una nostra disattenzione per passare in vantaggio.

Siamo più forti dei campani e lo dimostreremo nell’arco della stagione. La classifica va presa in considerazione tra qualche settimana e non adesso. Siamo andati a un passo dal pareggio in più di una circostanza, evidentemente non era giornata, il pareggio sarebbe stato più giusto. Non vediamo l’ora di scendere in campo perchè vogliamo tornare alla vittoria”.

Stato di forma e il Siracusa

“Il sottoscritto, Dall’Oglio e Barillà facciamo ancora un pò di fatica dal punto di vista fisico ma tra qualche settimana saremo al cento per cento. Bisogna avere fiducia e sono convinto che ci riprenderemo. Scafatese avversaria da battere? No, temiamo solo il Siracusa, siamo più forti rispetto ai campani. Gli aretusei hanno invece un organico di spessore e tra qualche giornata li affronteremo”.

La pressione dei tifosi

“E’ normale ci sia pressione, ho giocato in passato in piazze calde vedi Catania e Livorno e mi rendo conto che non puoi sbagliare. Reggio è un altro ambiente particolare, reduce da un fallimento e intende riscattarsi. La serie D sta stretta alla nostra città e cercheremo di riabbracciare il professionismo”.

Trocini-Pergolizzi

“Differenze tra Trocini e Pergolizzi? Trocini è più un gestore di uomini mentre mister Pergolizzi è un motivatore, un martello tipo Antonio Conte e ha l’esperienza necessaria per portarci lontano. Comprendiamo lo stato d’animo dei tifosi, quando si perde è normale cresca la delusione anche se domenica la gente ha compreso il nostro impegno e ci ha comunque applaudito. I nostri tifosi sono eccezionali, ci supportano anche in trasferta“.