Reggina: la conta degli infortunati per la sfida al Pordenone

Nelle tre gare con mister Stellone in panchina, la Reggina non ha mai avuto la possibilità di potersela giocare con tutti i suoi effettivi. Questo sembra non rappresentare un problema significativo per il tecnico, vista l’ampiezza dell’organico e soprattutto la sua capacità di coinvolgere tutti.

La lista degli infortunati

Con i fatti l’allenatore romano sta dimostrando di prendere in considerazione l’intera rosa. Per la prima volta in assoluto abbiamo visto in campo Giraudo, ottima la sua prestazione, sin dal primo minuto Tumminello e in due spezzoni delle ultime gare anche Amione, oggetto misterioso nelle precedenti gestioni. Detto questo, sarebbe però ancor più facile il compito per Stellone, se avesse la possibilità di scelta su un numero di calciatori ancora più ampio ed invece deve far fronte a ripetuti infortuni. Ha voluto trattenere nella scorsa sessione di calciomercato ma non lo ha mai potuto impiegare, il giovane centrocampista Ejjaki. In occasione della penultima conferenza stampa, Stellone ha parlato di un problema polmonare per il ragazzo che speriamo sia stato risolto. Non ha ancora allenato Rivas, sempre alle prese con problemi muscolari e pronti via ha dovuto rinunciare ad Aya e Lombardi, elementi arrivati dall’ultima campagna acquisti. Nell’elenco degli indisponibili si sono aggiunti anche Stavropoulos e Lakicevic, per i quali i tempi di recupero sono più lunghi degli altri e attende con ansia di conoscere le condizioni di Cionek, uscito dal rettangolo di gioco di Ferrara con qualche acciacco. Se non dovesse recuperare, in difesa sarebbe vera emergenza.