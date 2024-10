Reggina-Pordenone: la probabile formazione amaranto. Difesa in emergenza

Reduce da due vittorie consecutive, la Reggina torna al Granillo dove appena una settimana addietro è riuscita ad interrompere una serie incredibile di sconfitte. Non potrà giocarsela al meglio mister Stellone che dopo ogni gara perde un pezzo del suo organico e purtroppo, tutti gli infortuni si stanno concentrando in difesa. Alle assenze di Stavropoulos e Lakicevic si aggiunge anche quella di Cionek, sontuoso contro la Spal ed ancora non si può fare pieno affidamento su Aya, convocato ma non al meglio. Difesa a tre o a quattro? Il tecnico non lascia indicazioni, ma tranquillizza i tifosi nel corso della conferenza stampa, dichiarando che nonostante L’emergenza le soluzioni ci sono.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Adjapong, Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho; Menez, Montalto. All. Stellone