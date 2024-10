Reggina-Potenza, sarà caccia al biglietto? Il presidente vuole ancora il Granillo amaranto

In occasione del derby con il Catanzaro, si è nuovamente vissuto quel clima dei bei tempi per entusiasmo, coinvolgimento, presenze. Numeri impressionanti per una partita di serie C e soprattutto numeri incredibili rispetto a quei dati desolanti delle ultime stagioni. 8277 paganti, 2904 abbonati per un totale di 11.181 spettatori presenti.

Immaginabile che la stessa cosa non potrà essere per un infrasettimanale e nel giorno di S. Valentino contro il Potenza, ma riuscire a portare tanta gente al Granillo, questo si. Perchè diverse sono le iniziative in corso promosse dalla società, ma anche perchè reduci da una preziosa vittoria ottenuta dalla squadra nel match di Siracusa. Il presidente Gallo aveva chiesto ai tifosi di presenziare in gran numero contro i giallorossi e possibilmente indossando qualcosa di amaranto, invito riproposto anche per la sfida di giovedi sera.

Vedremo quanta gente risponderà all’appello e se sarà anche questa volta caccia al biglietto.

