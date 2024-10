Reggina-Potenza, un altro grande regalo per i tifosi

Altre due promesse mantenute! Dopo l’inizio dei lavori dello Store, in pochi giorni il presidente Luca Gallo ripristina lo storico maxischermo e riattiva parzialmente il sistema audio dello stadio “Oreste Granillo”. Un altro segno tangibile del primo dirigente amaranto che in occasione della gara con il Potenza prevista per il 14 febbraio, oltre la promozione di San Valentino #duecuorielareggina, mette in campo un’altra iniziativa: tutti gli under 18 e gli over 70 gratis in tribuna est.

Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto.

