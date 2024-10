Reggina, Praticò annuncia le dimissioni: “Da oggi basta contributi economici”

Nella serata del 12 novembre 2018, si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci della URBS Reggina 1914 Srl avente come ordine del giorno il ripianamento delle perdite (relative al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2018 approvato all’unanimità dall’assemblea ordinaria dei soci del 29 ottobre 2018) e la ricostituzione del capitale sociale.

A titolo informativo si rappresenta che il bilancio d’esercizio della società è stato certificato da primaria società di revisione e regolarmente depositato presso la Camera di Commercio e quindi reso pubblico come da normativa vigente.

Nel corso dell’assemblea straordinaria si è preso atto dell’indisponibilità da parte di nove soci sia a partecipare alla copertura delle perdite pro-quota sia ad accettare l’invito della P&P Sport Srl teso a ristabilire una maggiore partecipazione al capitale sociale da parte dei soci di minoranza.

Considerato quanto sopra i soci P&P Sport srl per l’86,6% (per l’ennesima volta) ed i soci Simonetta-De Caridi per il 10,44% hanno provveduto, coerentemente agli impegni assunti, a ripianare la perdita ed a ricostituire il capitale sociale .

Come già anticipato in precedente comunicato stampa, la P&P Sport Srl, socio di maggioranza della URBS Reggina 1914 Srl, non intende sostenere per il futuro un impegno sempre più gravoso per le proprie possibilità.

Per tale motivo la P&P Sport Srl ha deciso di pubblicare un invito a presentare manifestazioni d’interesse finalizzate a rilevare le quote in suo possesso, come peraltro anticipato al Sindaco nella data di ieri chiedendogli contestualmente l’impegno a volersi costituire parte attiva nella ricerca di eventuali investitori.

Nel contempo il Presidente Praticò, dopo aver compiuto un’attenta ed approfondita riflessione rivolta alla propria famiglia, alle proprie aziende, ad alcune circostanze verificatesi negli ultimi mesi e non ultimo al proprio stato di salute, si presenterà dimissionario alla prossima assemblea dei soci e comunica che sin da oggi la società continuerà ad essere condotta dal consiglio di amministrazione, il quale compierà gli atti di ordinaria amministrazione gestendo il club in autofinanziamento ovvero contando sulle entrate derivanti dalla contribuzione della Lega, dagli incassi della biglietteria e dagli sponsor, senza poter contare su ulteriori apporti finanziari da parte della P&P Sport Srl, mirando comunque ad ottenere il miglior risultato sportivo possibile.