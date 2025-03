Reggina: il Dg Praticò sulla forza economica del club e la scelta di Brunetti

Il Dg della Reggina Praticò a radio Febea sul futuro e le potenzialità economiche della società: “La forza economica in caso di promozione in serie C? Io non ho accesso ai conti correnti di Nino Ballarino e di Virgilio Minniti (ride). Posso dire quella che è la mia esperienza e lo certifica il fatto che abbia deciso di metterci la faccia in un periodo difficile, trascurando anche le mie aziende. Ho potuto verificare la bontà delle persone, le capacità, il progetto aziendale.

La Reggina non ha debiti, se non il corrente. Tante società anche in un anno e mezzo fanno debiti e spesso con l’Agenzia delle Entrate. La proprietà paga prima i contributi e poi gli stipendi, questa è la filosofia, quella del calcio sostenibile. Io sono fiducioso che con un lavoro che può essere più lungo nel tempo, si può garantire una società credibile, spendibile, più forte. Sono state fatte tantissime cose dallo scorso settembre. Avere portato 7500 tifosi in occasione di Reggina-Siracusa è stata una vittoria e l’ho detto al patron Ballarino, poi purtroppo abbiamo perso la partita.

La scelta di Brunetti? Menomale, se vediamo i competitor… Oggi se andiamo ad ascoltare cento persone, sono curioso di sapere in quanti diranno che ha sbagliato. Sono i fatti che parlano”.