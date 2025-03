Reggina: il Dg Praticò sul bando del S. Agata e la visione della società sul centro sportivo

Abbiamo riportato in altra pagina del nostro giornale una serie di interventi del DG Giuseppe Praticò a Radio Febea. Di seguito il passaggio riguardante il centro sportivo S. Agata:

“Il centro sportivo S. Agata è di proprietà della Città Metropolitana, noi lo abbiamo in concessione fino all’aggiudicazione del bando. Essendo stati gli unici a presentare una manifestazione di interesse, abbiamo elaborato con la Soseteg un progetto importantissimo di riqualificazione dell’intero impianto e quindi speriamo che al più presto e nell’interesse dell’ente, venga pubblicato questo atteso bando. Non so se sarà la Reggina a vincerlo, ma di sicuro avrà un diritto di prelazione.

Leggi anche

Il S. Agata merita una profonda riqualificazione per tornare a essere quel gioiello voluto da Pino Benedetto in quella società in cui era presente anche mio padre (Mimmo Praticò) e portato egregiamente avanti da Lillo Foti. Però deve tornare a essere un gioiello. Per una categoria come la serie D è un lusso ed ha dei costi enormi. La voce di bilancio legata al centro sportivo è elevatissima, questo non è mai emerso. Tra concessione, utenze e manutenzione parliamo di cifre molto alte.

Leggi anche

Oltre che per la Reggina, la struttura deve essere utilizzata anche dalla città. Mi viene in mente tra le tante cose che si potrebbero fare, per esempio quel torneo che si faceva quando ero ragazzino e che coinvolgeva le scuole. La mattina, oltre la prima squadra che occupa un campo, il centro è sempre vuoto. Lo sport ha un valore importantissimo che non è semplicemente legato all’aspetto agonistico. Si potrebbe creare una club house sfruttabile anche dai tifosi, questa è la nostra visione del centro sportivo.