Elezioni a Reggio, Falcomatà e Reset: ‘Con loro 800 milioni di euro di debiti, con noi bilancio risanato’

L'ex sindaco e il gruppo Reset entrano a gamba tesa in una campagna elettorale che era partita con toni soft, postando una foto che ritrae Scopelliti e Cannizzaro

Elezioni comunali a Reggio Calabria, la campagna elettorale inizia a scaldarsi. Non tra i principali contendenti Francesco Cannizzaro e Mimmo Battaglia, ieri protagonisti di un abbraccio e belle parole, ma grazie al post pubblicato sui social dall’ex sindaco Falcomatà e dal gruppo Reset,

‘Loro 800 milioni di euro di debiti, noi bilancio risanato’, recita il post, che ritrae da un lato Giuseppe Scopelliti e Francesco Cannizzaro, e dall’altro un’Arena dello Stretto stracolma.

Da capire quale sarà, e se ci sarà, la reazione del candidato sindaco o in generale della coalizione di centrodestra. Tornano così (non che se ne sentisse la mancanza…) i duelli e le scintille tra fazioni opposte relative al modello Reggio dell’allora sindaco Scopelliti.

A meno di un mese dal voto, l’auspicio è che il confronto tra i candidati sindaco sia sui temi, i progetti e le idee per rilanciare Reggio Calabria. Non tornare indietro di 20 anni, alimentando polemiche sterili e inutii, ‘dimenticando’ che si proviene in ogni caso da 12 anni di amministrazione di centrosinistra…