Calcio: al Consiglio Federale definiti i criteri di ripescaggio

Si è svolta oggi, presso la sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma, la riunione del Consiglio Federale. Nella sua relazione iniziale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha informato il Consiglio sui motivi che lo hanno indotto alle dimissioni nei giorni successivi alla mancata qualificazione al Mondiale 2026, ripercorrendo anche le interlocuzioni avute con le componenti federali e con la VII Commissione della Camera dei Deputati. Tra i temi discussi, l’approvazione dei criteri per le riammissioni, le sostituzioni e i ripescaggi nei campionati professionistici. I ripescaggi, qualora dovessero esserci, avverranno nel seguente ordine:

⁠- un eventuale posto disponibile spetterebbe come priorità a eventuali seconde squadre di club di Serie A;

⁠- un eventuale secondo posto disponibile spetterebbe a un club appena retrocesso in Serie D dalla Serie C;

⁠- un eventuale terzo posto disponibile spetterebbe a un club di Serie D vincitore dei play-off (secondo una graduatoria che potrà essere stilata solo al termine di questi ultimi) o a una seconda squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D.