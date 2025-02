Reggina: il Dg Praticò sull’operato della società, sui calciatori uomini veri. Poi la risposta a Zenga

Altri passaggi interessanti dell’intervento del DG Praticò a radio Febea: “Se ripercorriamo le tappe dall’insediamento di questa società, è cambiato il mondo. Si sono subìte critiche pesanti e molte anche ingiustificate, il clima era irrespirabile ed è durato fino a questa estate. Poi si è percepita la voglia di fare bene di questo gruppo dirigenziale, c’è la maggioranza silenziosa di tifosi che sta apprezzando quello che si sta facendo. Quotidianamente riceviamo complimenti e pacche di incoraggiamento.

Probabilmente determinate situazioni potevano essere gestite meglio, questo si. Tornando a Bruno Trocini, credo che averlo scelto di nuovo sia stato un atto di umiltà da parte della società. Il mister è un ottimo allenatore e una persona perbene. Guai a chi ce lo tocca. Il nostro gruppo squadra è fantastico, ne cito alcuni Barillà, Porcino, Girasole, Ragusa, Adejo uomini con la U maiuscola.

Walter Zenga rientra tra i miei idoli certamente. Oggi è dirigente del Siracusa e dico che sinceramente non condivido la spettacolarizzazione delle proteste in questo modo. Anche alla Reggina è mancato tanto e proprio contro di loro ci è stato annullato un gol regolare, domenica ci è mancato un rigore solare e se torniamo indietro… Non ci siamo mai lamentati. Crediamo molto nelle istituzioni sportive, sono i primi loro a volere la regolarità dei campionati, non ho mai visto negli errori la malafede. Non credo che i mezzi usati da Zenga sia quelli opportuni. Si vuole mettere pressione agli arbitri? Bisogna avere rispetto delle istituzioni.

Tornando al campo, ritengo si è nelle condizioni di poter vincere tutte le partite. Il patron Ballarino oggi (ieri) ha parlato alla squadra e guardavo i ragazzi negli occhi, veniva fuori la voglia, il desiderio, ho visto il fuoco dentro.