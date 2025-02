Reggina, il DG Praticò: ‘Quel gesto incredibile di Ballarino dopo il Siracusa’

"Bonacchi? Non meritavamo di essere presi per i fondelli..."

Nel corso della trasmissione “Reggina in rete“, in onda su Radio Febea, è intervenuto il Dg Giuseppe Praticò. Di seguito alcuni passaggi: “La Scafatese è una squadra forte che ha subìto un momento di calo e oggi è tra le più in forma, rientra pienamente in corsa per la promozione e fino all’ultimo si giocherà le sue carte”.

La sconfitta con il Siracusa

“La Reggina? Dopo Siracusa io personalmente mi sono ritrovato sotto shock per diversi minuti perchè avevamo curato ogni dettaglio, tutti i particolari, la squadra stava benissimo. Nella prima parte meritavamo anche di andare sul doppio vantaggio, nella seconda parte sono stati più bravi loro.

Dove è stata brava la società? Nel momento in cui, in quell’istante di grande sconforto, il patron Ballarino ha fatto un gesto incredibile, andando con la squadra sotto la Curva Sud a spronare tutti e invitandoli a non mollare, in maniera decisa. E’ stata una settimana difficile, ma la società è stata vicinissima ai calciatori, siamo stati insieme, uniti. A Licata si vince benissimo e con l’Enna ci siamo ripetuti. Grazie al passo falso degli aretusei ci ritroviamo con un campionato nuovamente aperto.

Fuori casa saremmo primi in classifica, il Granillo che storicamente è stato sempre il nostro fortino, ci ha visto invece perdere qualche incontro”.

La cessione di Bonacchi

“Il calciatore ha fatto una scelta, legittima. Quello che non abbiamo gradito sono state le modalità. Poteva parlare chiaro con la società. E’ andato via perchè voleva più spazio e quindi giocare, non mi pare che a Siracusa stia giocando. E’ un bravo ragazzo e un buon calciatore, probabilmente è stato consigliato male. Non meritavamo di essere presi per i fondelli, il regolamento consente queste triangolazioni perchè noi la cessione l’abbiamo fatta al Cassino”.