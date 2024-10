Reggina: il Dg Praticò sull’organico, l’attacco e il mercato

Nel corso dell’intervento del DG Giuseppe Praticò a Radio Gamma, c’è stato spazio anche per parlare di organico e obiettivi: “E’ un organico che va sfoltito ma di qualche elemento, parliamo di uno-due calciatori al massimo (Parodi ha risolto il contratto). Per affrontare un campionato lungo e difficile, si è deciso di costruire una rosa ampia anche per far fronte a infortuni, vedi Porcino, ed eventuali squalifiche. Non credo ci sia spazio per far arrivare qualche altro elemento.

Solo in pochi non hanno giocato neanche un minuto e capita che si possa andare in tribuna. Ma non si tratta di bocciatura, semplicemente di scelte da parte di mister Pergolizzi: lui è chiamato a scegliere e lo fa solo per il bene della Reggina“.

Il reparto offensivo