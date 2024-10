Reggina, Praticò è un fiume in piena: “Rispetto e umiltà. Chi critica trovi nuovi acquirenti”

La presentazione del nuovo allenatore Maurizi e del dirigente Basile permette al presidente amaranto Mimmo Praticò di fare il punto della situazione e al contempo togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Obiettivi, progetto e budget economico, sono sempre questi i temi che surriscaldano l’estate reggina…:”In tanti ci impongono di alzare l’asticella degli obiettivi, invito questi signori a trovare nuovi acquirenti, che ci restituiscano i soldi che abbiamo investito in questi due anni. Non vedo una lunga fila di compratori, ad oggi il numero di persone interessate a questa società è zero. C’è la necessità di stare con i piedi per terra, a chi non sta bene questa prospettiva trovi soluzioni alternative. Meritiamo rispetto per tutti i sacrifici fatti”, chiarisce il massimo dirigente amaranto.

Un piccolo bilancio della stagione appena trascorso, dal punto di vista economico e sportivo, è utile per proiettarsi in ottica futura: “Essere giunti nell’ultimo campionato a due punti dai play off per andare in Serie B per noi è un motivo d’orgoglio. Per saldare le spettanze della stagione 2016-2017 questa società sta facendo enormi sacrifici. Non vogliamo rimandare queste pendenze economiche alla prossima stagione, perchè rischieremmo di accumulare debiti fino a fallire e di prendere punti di penalizzazione. Non vogliamo passare per quelli che hanno fatto fallire la Reggina e facciamo di tutto per rispettare le regole”.