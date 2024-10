Reggina: le precisazioni del DS Taibi, rispetto ad una intervista rilasciata

“Pensavo che avremmo lottato per i primi posti, non di essere nettamente in testa a ottobre. Bari, Ternana, Catanzaro, Catania e Teramo, pur avendo investito di più rispetto a noi, hanno fatto qualcosa in meno. Sulla carta i pugliesi avrebbero dovuto “ammazzare” il campionato. Nelle due sfide, pur non avendo vinto per decisioni arbitrali assai dubbie, siamo stati superiori per mentalità”.

Questo il passaggio sul quotidiano Gazzetta del Sud che ha costretto la Reggina 1914 a fare una precisazione sul proprio sito: “…il dirigente amaranto precisa di non aver assolutamente dichiarato che le partite con il Bari non sono state vinte “per decisioni arbitrali assai dubbie”.

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha dichiarato che la squadra pugliese era la candidata alla vittoria finale e che ha disputato un ottimo campionato, ma ha trovato una Reggina brava e fortunata.

A differenza di quanto riportato nell’articolo, il direttore sportivo Massimo Taibi precisa inoltre di non aver assolutamente citato altre società asserendo che le stesse avessero “investito di più” rispetto alla Reggina”.