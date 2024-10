Taibi: ‘Consiglio Federale? Mi auguro non ci siano sorprese’. Poi Toscano ed il mercato

Attesa, attesa ed ancora attesa. Sono passati più di due mesi dall’ultima partita di campionato ed ancora vige incertezza sul futuro del calcio e soprattutto su quello di Lega Pro. La Gazzetta del Sud ha intervistato il DS della Reggina Massimo Taibi per capire come la società vive questo momento: “Siamo in attesa del Consiglio Federale e mi auguro non ci siano sorprese. Abbiamo meritato la promozione sul campo, non ci sono le condizioni per ricominciare.

Con il mister ci consultiamo ogni giorno per fare il punto della situazione, per ora niente allenamenti perchè i giocatori hanno fatto rientro a casa.

Per il futuro ho tante idee ma in questo momento non posso muovermi. Barillà? E’ un ottimo centrocampista del Parma, per ora niente nomi.

Denis e Bellomo c’è la volontà di tenerli, giocatori che in serie B possono fare la differenza. Toscano è il nostro valore aggiunto e guiderà la Reggina anche in serie B. Come vivrò la giornata di mercoledi? A casa e la sera spero di stappare la mia bottiglia di champagne.

Il nuovo campionato sarà a porte chiuse e ci dovremo abituare a questa nuova situazione che comunque riguarda tutti. Certo sarà un colpo al cuore entrare al Granillo e vederlo vuoto”.