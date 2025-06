Reggina: miglior giocatore siciliano del girone. Premiato Nino Ragusa

Ha deciso di indossare nuovamente la maglia della Reggina a distanza di tanti anni, accettando di retrocedere di categoria. Antonino Ragusa ha disputato un’ottima stagione, sfiorato con gli amaranto la promozione in C e realizzato undici reti.

Il premio a Ragusa

“Il nostro Antonino Ragusa è stato premiato agli AM SPORT AWARDS – Premio “Sergio Granata”, organizzati da Antenna del Mediterraneo Capo d’Orlando.

Ragusa è stato votato come Miglior Giocatore Siciliano in assoluto della stagione in Serie D GironeI”.