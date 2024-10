Reggina, presentato Giuffrida: “L’amaranto grande onore”. I convocati per Catanzaro

Presentato il nuovo acquisto della Reggina, il centrocampista ex Vibonese Giovanni Giuffrida. Introdotto dal presidente Praticò (“E’ un combattente, abbiamo bisogno di giocatori come lui”), Giuffrida ha raccontanto l’emozione del vestire la maglia amaranto: “E’ un onore, quando chiama la Reggina bisogna correre. Il mio ruolo? Mediano davanti alla difesa ma posso fare anche la mezz’ala”, ha spiegato Giuffrida, squalificato e quindi indisponibile per il derby con il Catanzaro.

Di seguito la lista dei diciotto convocati per la trasferta di Catanzaro:

Amato, Auriletto, Bianchimano, Cucchietti, De Francesco, Di Livio, Fortunato, Gatti, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Porcino, Silenzi, Solerio, Sparacello, Tulissi

Giovanni Giuffrida è aggregato alla squadra, ma non sarà disponibile per l’incontro contro il Catanzaro in quanto squalificato.