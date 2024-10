Il presidente Luca Gallo sulla scomparsa del segretario Massimo Bandiera

Domenica di profondo dolore in casa Reggina per la scomparsa del segretario sportivo Massimo Bandiera. Un professionista esemplare e ben voluto da tutti, conoscitore come pochi di tutto ciò che riguarda la segreteria di una società di calcio, avendo maturato tante esperienze nel corso degli anni. La società è stata scossa come tutti da questa triste notizia, il presidente Luca Gallo ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso un tweet:

Il tweet del presidente Luca Gallo

“Un dolore profondo, un destino crudele ed ingiusto. Buon viaggio MASSIMO, conoscerti ed averti nella Reggina è stato un privilegio. Buon viaggio MASSIMO, porta in cielo quei colori che tanto hai amato”.