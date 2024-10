Reggina, il presidente Gallo ha parlato di tre giocatori, ma potrebbero essere quattro

Il presidente Luca Gallo in due circostanze (presentazione della squadra e dopo la sconfitta di Empoli) ha parlato in maniera chiara riguardo gli ultimi interventi sul mercato in entrata. Tre calciatori ancora da ufficializzare per una campagna acquisti che anche questa volta ha registrato una vera e propria rivoluzione.

Un esterno destro (Rolando), un centrocampista (De Francesco) ed un attaccante che il DS Taibi continua a cercare per portarlo alla corte di Mimmo Toscano.

Ma se torniamo indietro di qualche settimana, a proposito di movimenti in entrata, va ricordata una dichiarazione rilasciata proprio da Massimo Taibi, sul doppio calciatore per ogni ruolo. E soprattutto in difesa, sulla posizione di Redolfi il DS aveva parlato di decisione spettante al tecnico e di eventuali nuovi interventi, solo in caso di partenza del centrale. Da qualche giorno Redolfi è passato alla Vibonese, quindi è ipotizzabile, oltre agli ormai noti tre giocatori in entrata (esterno destro, centrocampista ed attaccante), che ce ne possa essere un altro per completare il reparto arretrato.

