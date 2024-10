Reggina, il presidente Minniti: targa e maglia personalizzata al dottore Costarella

Il presidente Virgilio Minniti ha partecipato stamane alla cerimonia di premiazione del medico chirurgo Salvatore Maria Costarella tenutasi presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria promossa dalla dott.ssa Elena Pomo e dall’Associazione “Reggio Cresce” rappresentata dalla presidente Rosy Perrone.

“Con grande piacere partecipiamo oggi alla cerimonia di premiazione del dott. Salvatore Maria Costarella, eccellente chirurgo e pioniere della chirurgia robotica che riceve questo riconoscimento per una carriera importante dove ha sempre messo in primo piano la salute e il benessere dei pazienti”. Queste le dichiarazioni del presidente amaranto che aggiunge: “Il nostro plauso al dott. Costarella per aver istituito il reparto “Breast Unit” per il percorso di diagnosi e cura della patologie mammarie. In questa stagione abbiamo istituito la squadra femminile e, oltre alla parte sportiva, è nostro obiettivo accompagnare le nostre ragazze in un percorso completo di crescita. Considerando la convezione con il GOM, vogliamo organizzare degli incontri lanciando una campagna di sensibilizzazione su questa delicata tematica. A nome della Reggina – conclude il presidente Minniti – ringrazio il dott. Costarella grande professionista e faro di passione per il proprio lavoro“.

Al termine degli interventi, il dirigente amaranto ha consegnato al dott. Costarella una targa e una maglia personalizzata.