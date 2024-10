Reggina, preso il mancino per la difesa a tre. Gran colpo

In questa settimana che sta per concludersi, il DS Taibi ha lavorato moltissimo sulla linea mediana, portando tra annunci ufficiali e trattative in dirittura d’arrivo, un numero importante di calciatori alla corte di Mimmo Toscano. Abbiamo già scritto di Bianchi, poi Sounas, pronti ad arrivare anche De Rose e Paolucci, che si aggiungono ai vari Salandria, Zibert, Marino e De Falco. Sulle corsie esterne Kirwan e l’ultimo ufficializzato Bresciani e la necessità di capire meglio dove potranno trovare collocazione Bellomo e Strambelli.

Ma il DS si è preoccupato pure di individuare quei giocatori che dovranno comporre la linea difensiva, al momento occupata dal solo Gasparetto. E durante “Mercato Amaranto“, il collega Paolo Ficara ha dato per certo l’arrivo del forte mancino Marco Rossi, elemento di qualità ed esperienza, già protagonista con le maglia di Parma, Sampdoria, Bari, Cesena, Perugia e per ultimo il Siena.

Il giocatore dovrebbe raggiungere i nuovi compagni nella giornata di martedi prossimo.

