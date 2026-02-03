Reggina: il programma degli allenamenti. Una doppia seduta e poi porte chiuse
Si riprende oggi dopo il pareggio con il Savoia. Da valutare Di Grazia
03 Febbraio 2026 - 12:56 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 3 al 7 febbraio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 03/02: ore 14.30
mercoledì 04/02: prevista doppia seduta ore 10 e 14.30
giovedì 05/02: ore 10
venerdì 06/02: ore 10
sabato 07/02: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.