Reggio, non si ferma all’alt: folle corsa tra le vie del centro. Fermato e denunciato

Nella mattinata di ieri, una pattuglia della Polizia Locale di Reggio Calabria, in servizio di viabilità, intimava l’alt ad un centauro intento ad utilizzare il telefono cellulare mentre guidava. L’uomo non si arrestava e proseguiva la marcia bucando anche un semaforo rosso ed effettuando manovre che mettevano a serio rischio la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.

Inseguimento in via Romeo e denuncia

Ne nasceva un inseguimento al termine del quale il sessantenne veniva raggiunto ed accompagnato presso la Caserma Macheda Marino. Ivi, dopo le formalità di rito, attesa l’assenza di pregiudizi penali, veniva denunciato a piede libero per il reato previsto dall’articolo 192 del vigente Codice della strada. Oltre la denuncia sono scattate numerose sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 500 euro mentre la patente è stata ritirata e sarà sospesa per almeno un anno. L’azione si è consumata nella centralissima via Romeo, a pochi metri dal Museo Nazionale.

Vige a carico dell’indagato il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.