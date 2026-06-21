Spareggi Serie B, ultima chance per la Viola nel match di blasone contro Siena 

Poche ore alla palla a due più importante dell’anno. Questa sera, alle ore 19:00 sul parquet neutro del Palapolsinelli di Sora, la Redel Viola si gioca l’ultima, decisiva fiche per il salto di categoria affrontando la Note di Siena Mens Sana.

Dopo il passo falso rimediato nel primo atto del concentramento, per i neroarancio c’è solo una risposta da dare: serve una reazione da grande squadra per tenere vivo il sogno della Serie B nazionale.

Smaltita l’amarezza per il debutto amaro, i ragazzi di coach Cadeo devono rialzare immediatamente la testa, ritrovando l’energia e la compattezza che hanno caratterizzato tutta la loro stagione. Contro un’altra nobile decaduta altrettanto ambiziosa e col vantaggio della vittoria nella prima gara, la Viola dovrà mettere in campo una prestazione perfetta, vincendo con un margine di almeno 8 punti per ottenere il salto di categoria grazie alla differenza canestri.

Leggi anche

L’avversario: Note di Siena Mens Sana

Incrociare le canotte della Note di Siena Mens Sana significa fare i conti con una delle piazze più storiche, nobili e gloriose della pallacanestro italiana. Il club toscano, affidato alla guida tecnica di coach Federico Vecchi, si presenta a questo decisivo appuntamento con il peso del proprio blasone e la dichiarata ambizione di voler ritornare al più presto a calcare palcoscenici consoni alla propria leggendaria tradizione. La vittoria nel primo spareggio contro la Mazzoleni Pizzighettone ha ulteriormente caricato la piazza toscana che gode ora del favore dei pronostici per la tanto agognata promozione in B nazionale: ai biancoverdi per il salto di categoria basta anche una sconfitta con scarto ridotto (8 punti).

Per centrare il salto di categoria, i senesi hanno allestito un roster di altissimo profilo, imperniato su uno zoccolo duro di assolute garanzie. La cabina di regia e il reparto esterni sono coadiuvati dall’intelligenza cestistica e dalla pericolosità al tiro del capitano Edoardo Pannini, affiancato dall’affidabilità del play venticinquenne Andrea Belli e dalla duttilità dell’esperta ala Alessandro Pucci. A dare un ulteriore tocco di “senesità” al gruppo è stato il grande ritorno estivo di Marco Perin, play-guardia del ’93 cresciuto proprio nel vivaio mensanino. Una delle punte di diamante nelle rotazioni di coach Vecchi e autore di 24 punti nel primo spareggio del concentramento.

Sotto le plance, i toscani possono vantare un reparto lunghi che abbina centimetri, atletismo e fisicità straripante. Il totem nel pitturato è il centro ceco del 2000 Gianluca Prosek, giocatore con un passato nella massima serie del suo Paese e giunto al suo terzo anno in Toscana. Accanto a lui svetta Barou Yarbanga, pivot di 205 centimetri nativo del Mali ma di formazione italiana, giocatore dalle doti verticali impressionanti e già protagonista di una promozione in B Nazionale con la canotta di Ferrara. È una delle armi più pericolose dei biancoazzurri, protagonista della vittoria contro Pizzighettone con 12 punti e 12 rimbalzi.

Leggi anche

Le rotazioni di coach Vecchi sono state infine puntellate con innesti mirati e intercambiabili. C’è Edoardo Buffo, esterno di 195 centimetri con un curriculum pesante tra A2, Serie B e persino una parentesi oltreoceano nella NCAA. La guardia-ala Simone Cerchiaro, tiratore micidiale cresciuto a Empoli, e il talento balcanico Balsa Jokic, ala forte di due metri classe 2003, nato a Belgrado e svezzato cestisticamente in Montenegro, e ancora i vari Bartolozzi e Calviani a portare energie e minuti preziosi dalla panchina toscana. Una vera e propria corazzata che non nasconde le proprie intenzioni e che costringerà la Viola a una prestazione monumentale.

Arbitri della serata i signori Matteo Bonfigli di Offida (AO) e Luca Pastore di Marino (RM). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.