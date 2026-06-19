Spareggi B Nazionale – Viola e Siena, due nobili del basket italiano a caccia di un nuovo futuro

Un triangolare atteso dall’intero ambiente di Reggio Calabria sempre pronto a rialzarsi. La sconfitta sportiva del PalaCalafiore è cocente; l’ultimo quarto di gioco della sfida contro Avellino è costato caro alla compagine neroarancio, ha visto sfumare infatti la promozione diretta.

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Dopo aver analizzato Pizzighettone, la sua storia, il roster e lo staff; adesso è il turno della gloriosa Mens Sana Siena una vincente e nobile decaduta nei piani piani bassi della pallacanestro, situazione probabilmente emblema del basket moderno e delle sue mille difficoltà di carattere manageriale.

Un po’ di storia dei biancoverdi

Sul campo ha conquistato ben otto scudetti consecutivi tra il 2007 e il 2013, ma il titolo 2012 è stato successivamente revocato dalla giustizia sportiva. Per questo il palmarès ufficiale riporta sette scudetti. Vanno aggiunte cinque Coppa Italia e sei Supercoppa italiane.

La stagione 2025/2026

La stagione 2025-26 della Mens Sana Basketball Academy si è chiusa con un percorso da protagonista in Serie B Interregionale. Dopo aver terminato il campionato nelle posizioni di vertice, la formazione biancoverde ha superato l’USE Empoli in semifinale playoff, conquistando l’accesso alla finale promozione. Nell’ultimo atto, però, Siena si è arresa al Basketball Club Lucca, vittorioso per 2-1 nella serie decisiva. La promozione in Serie B Nazionale è così sfumata sul traguardo, ma il cammino resta il migliore degli ultimi anni e conferma la crescita del progetto di rinascita della Mens Sana.

L’attuale roster

Tra i giocatori più rappresentativi della stagione si sono distinti soprattutto Davide Pannini, capitano e bandiera biancoverde, insieme a Gianluca Prosek, Diego Nasello e Giacomo Pianigiani, elementi chiave del percorso playoff culminato nella finale persa contro Lucca.

Coach Federico Vecchi ha analizzato il momento della Mens Sana Basketball in vista del triangolare

“Abbiamo sentito anche interviste dagli altri allenatori, tutti che parlano delle altre squadre con grande rispetto, però io vorrei fermarmi un attimo sulla nostra squadra, che ha fatto un ottimo percorso e che comunque ha dimostrato di essere una squadra solida per tutto l’anno. Sì, abbiamo fatto un bel percorso, però si azzera tutto, si pensa sempre avanti. Questo deve servire come puntello nei momenti di difficoltà, che sono inevitabili in partite di questo livello. Ricordarci quante volte siamo riemersi dal fango, capitato tante volte durante l’anno. Penso che sia importante che i nostri giocatori se lo ricordino, perché è una squadra che fa una stagione come la nostra, vuol dire che ha delle risorse straordinarie. Adesso è il momento di tirarle fuori in un momento speciale, in un momento di fine anno, che non avrà un domani. Bisogna dare tutto quello che si ha, raccogliere tutte le energie e fare un grande gironcino di spareggi”.

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Per i tifosi sarà molto più di uno spareggio: sarà l’incontro tra due marchi storici della pallacanestro italiana, due comunità che hanno vissuto successi, difficoltà e ripartenze. Un confronto capace di accendere entusiasmo ben oltre la categoria.