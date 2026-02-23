City Now

Reggina: il programma settimanale degli allenamenti. Torrisi chiude i cancelli del S. Agata

Si torna in campo subito. Cancellato il giorno di riposo

23 Febbraio 2026 - 11:52 | Redazione

Campo S Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 23 al 28 febbraio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

lunedì 23/02: ore 14.30
martedì 24/02: ore 10
mercoledì 25/02: ore 10
giovedì 26/02: ore 10
venerdì 27/02: ore 10
sabato 28/02: ore 10

Tutte le sessioni di allenamento si svolgeranno a porte chiuse”.

Il tecnico ieri in conferenza stampa aveva parlato di ripresa delle fatiche per martedi. Evidentemente la notte ha portato a nuove riflessioni. Nessuna giornata di riposo.

