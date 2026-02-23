City Now

Reggina-Sancataldese: ufficiale l’anticipo al sabato

La motivazione è legata all'impegno della Nazionale Italiana Femminile al Granillo

23 Febbraio 2026 - 11:43 | Redazione

Stadio Oreste Granillo ()

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso arriva anche la comunicazione ufficiale. Reggina-Sancaltaldese, per l’impegno della Nazionale Italiana Femminile al Granillo di Reggio Calabria martedi 3 marzo, si anticipa al sabato.

Il comunicato

A ratifica di accordi intercorsi tra le società interessate, si dispone l’anticipo della gara Reggina-Sancataldese, inizialmente programmata per domenica 1 marzo, a sabato 28 febbraio 2026 alle ore 20″.

