‘La Reggina metta lo champagne in frigo. Questi gli obiettivi di mercato’

Il giornalista Nicola Binda su Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare quello che potrà accadere il prossimo lunedi 8 giugno in Consiglio Federale e parla anche del calciomercato degli amaranto: “Lunedì 8 giugno il Consiglio federale dovrebbe scrivere i primi verdetti (a tavolino) di questa tormentatissima stagione calcistica, riferiti a quei campionati che non ripartono (vedi i Dilettanti) o che, come la Lega Pro, si concluderanno solo con playoff e playout. E i verdetti più attesi dovrebbero essere i nomi delle tre squadre promosse direttamente in Serie B. Va detto che c’è ancora l’ipotesi (remota) che anche loro debbano giocare gli spareggi, vista una corrente di pensiero all’interno della Figc. Ma in realtà negli ultimi giorni questa eventualità sembra scongiurata, tanto che Monza (girone A), Vicenza (B) e Reggina (C) possono cominciare a mettere lo champagne in frigorifero per preparare un brindisi.

Un grande entusiasmo accompagna il ritorno della Reggina in Serie B, rinata con la gestione di Luca Gallo che, al primo anno da presidente, ha subito fatto centro. Una volta avuta la certezza del salto di categoria, si partirà da conferme importanti: oltre a quella del d.s. Massimo Taibi, sono scontate anche quelle del tecnico (profeta in patria) Mimmo Toscano e del bomber argentino German Denis, determinante per questa promozione con 12 reti, alla faccia dei 38 anni. Taibi lavora a un altro colpo del genere, riportando in Italia e rilanciando (come avvenuto anche con Reginaldo) quello sregolato talento di Jeremy Menez, 33 anni, già visto sui nostri schermi con Milan e Roma e in questa stagione finito al Paris FC in seconda divisione francese. Per la fascia sinistra invece il nome più caldo è quello di Daniele Donnarumma, che si è messo in evidenza nel Monopoli insieme a Giuseppe Carriero, altro elemento apprezzato da Taibi. Che invece per la fascia destra potrebbe tornare a inseguire un obiettivo già rincorso la scorsa stagione, ossia Francesco Rapisarda della Sambenedettese”.