Reggina, pronti altri tre acquisti. C’è ancora un ex

Se ne parlava proprio in giornata nel momento in cui si andava a sottolineare la capacità di Massimo Taibi a dialogare con club importanti della serie A. Tra le società in elenco abbiamo indicato anche quella del Parma che qualche settimana addietro attraverso la voce del suo direttore sportivo, parlava di disponibilità a cedere qualche gioiellino alla compagine amaranto.

Adesso, secondo quanto scrive il sito specializzato alfredopedulla.com sarebbe in dirittura d’arrivo l’attaccante Davide Lorusso, esterno classe 1996, tanti gol con il Trastevere l’anno scorso in serie D. Arrivano ulteriori conferme anche per quello che riguarda il portiere con il si ottenuto da Alessandro Confente, classe 1998, in prestito dal Chievo. Prende sempre più corpo il possibile ritorno del difensore Giorgio Gianola, nell’ultima stagione con la Sicula Leonzio.