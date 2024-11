Reggina: con il cambio di proprietà riprendono quota Taibi e Inzaghi

Ormai dovrebbe essere questione di giorni. Le voci, come spesso accade in queste situazioni, sono contrastanti tra chi sostiene che la trattativa deve ancora concludersi e chi parla di acconto già versato e passaggio che avverrà nei prossimi due giorni. La seconda ipotesi sembrerebbe quella più probabile anche se il dubbio è legato all’attesa riguardo la risposta che si attende dalla Covisoc sull’iscrizione. Anche in questo caso la solita divisione tra catastrofisti e chi invece ritiene che tutta questa serie di passaggi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni in casa Reggina, fanno pensare che la società abbia certezze su quel mancato pagamento che nulla ha a che fare con stipendi e contributi e per il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dato una scadenza più larga rispetto al 20 giugno. Speriamo. E con l’insediamento della nuova proprietà, crescono le possibilità di permanenza del tecnico Inzaghi e del Ds Taibi, dati per sicuri partenti se fosse rimasta la vecchia società. E’ chiaro che sia l’allenatore che il direttore sportivo vorranno conoscere programmi e progetti, se il percorso da seguire sarà quello già indicato e quindi con un serio ridimensionamento del monte ingaggi e puntando più sui giovani o se si ripartirà con nuovi investimenti. Quanto bisogna aspettare ancora per avere notizie?

