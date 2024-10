Reggina in vacanza. Si riparte la prossima settimana

Puntuale come ogni giorno, arriva l’aggiornamento per quello che riguarda il ritiro della Reggina al S. Agata. Oggi unica seduta, questo il resoconto: “Allenamento mattutino per la compagine amaranto. La squadra ha svolto la prima parte in palestra per poi trasferirsi sul campo numero uno dove è stato effettuato lavoro aerobico ed esercitazioni a tema con la palla. Nel finale il mister ha dato vita ad una partita a tutto campo.

La squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì 17 agosto per la ripresa delle attività“.