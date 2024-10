Reggina protagonista in questo calciomercato. Tre difensori nel mirino, altri in partenza

Mercato iniziato da poco ma già in piena evoluzione. Come spesso accade sono tanti i nomi che vengono accostati alle squadre, alcuni per reali interessanti, altri per semplici abboccamenti. Della Reggina più volte si è parlato di possibile rivoluzione all’interno del proprio organico, il dato certo è rappresentato dalla necessità di acquisire una serie di elementi capaci di dare maggiore forza ed esperienza ad ogni reparto.

Dario Polverini del Pisa è uno dei nomi più gettonati, come quello di Gennaro Armeno del Novara, quest’ultimo probabilmente legato alla questione Porcino. E secondo quanto hanno riportato i colleghi di Sportitalia, la Reggina starebbe seguendo con particolare attenzione anche un altro difensore centrale, trattasi di Aniello Panariello della Robur Siena.

Non rivedremo più il giovane Tazza, sotto verifica le posizioni di Gatti Di Filippo.