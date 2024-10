LFA Reggio, Provazza: ‘Mi manca il gol, avevo voglia di spaccare tutto’

Lo spunto che ha determinato il fallo da rigore e che cancella quell’errore contro il Canicattì. Provazza ha di fatto dato uno strappo determinante alla partita procurandosi il penalty, decisivo per la vittoria, ma creando anche scompiglio ad una retroguardia che fino a quel momento non aveva mai sofferto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Febea: “Avevo voglia di spaccare tutto, non solo la partita. E’ stata una settimana difficile dopo quel gol sbagliato contro il Canicattì. I compagni sono stati meravigliosi, il mister, tutti mi dicono ed hanno ragione che devo avere maggiore consapevolezza dei miei mezzi. Non è stato lo stesso approccio della partita scorsa, ma ci abbiamo messo tanto impegno e l’importante era vincere. Mi manca tantissimo il gol, ma quello che conta sono i tre punti. Gli obiettivi? Andiamo avanti gara dopo gara e poi si vedrà”.

