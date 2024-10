LFA Reggio, Trocini: ‘La società sa cosa serve a questa squadra’

Vittoria sofferta e di misura per la LFA Reggio Calabria che fino al gol su rigore di Barillà aveva creato poco e giocato maluccio. Parla Trocini: “Era importante vincere, ai ragazzi serviva perchè le partite in casa stavano diventando un problema. Squadra contratta e sono contento per Alessandro perchè ha vissuto una settimana difficile (gol mancato con il Canicattì). Avevo visto molto bene Zanchi, lui è bravo ad uscire palla al piede, ma credo che veramente i calciatori sentissero il peso delle quattro sconfitte casalinghe, spero si siano sbloccati, serve più ignoranza.

Leggi anche

Oggi ero convinto si sarebbe fatta una partita più brillante, invece nella prima parte c’è stata poca sicurezza, molta tensione. Purtroppo al Granillo per noi la palla pesa ed anche troppo, spero che questa vittoria li liberi. Siamo dentro i play off, bisogna continuare a crescere per consolidarli, siamo all’inizio di questo percorso. La società sa cosa serve e si sta lavorando in questa direzione”.