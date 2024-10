LFA Reggio brutta e vincente. Decide un rigore di Barillà

Rigore di Nino Barillà e la squadra di Trocini torna al successo. Fino a quel momento una prestazione opaca della squadra amaranto che ha rischiato anche stavolta di rimandare l’appuntamento con la vittoria davanti al pubblico di casa. Tre punti pesanti in chiave play off e che consentono a Girasole e compagni di dare continuità alla vittoria della settimana precedente con il Canicattì. Un plauso al Locri, squadra ben organizzata e che forse meriterebbe qualche punto in più in classifica.

Primo tempo

Trocini non conferma in toto la formazione che ha battuto il Canicattì inserendo da subito Zanchi al posto di Cham e nel tridente offensivo Perri insieme a Bolzicco ed Altamura. Avvio di partita fiacco e prima conclusione verso la porta del Locri che arriva al sedicesimo con Mungo che colpisce male e palla a lato. Qualche minuto più tardi ci prova Porcino, tiro parato facilmente. Al minuto ventisei è il Locri ad andare vicino al vantaggio con un tiro a giro di Marin respinto a fatica da Vercea. Il primo tempo finisce 0-0 e qualche fischio per una prestazione opaca.

Secondo tempo

Pronti via e Bolzicco di testa, su angolo battuto da Mungo, colpisce ma la stoccata è troppo centrale. Sudano fretto i tifosi amaranto quando Martiner tenta un retropassaggio, sbagliando, mette la punta Pappalardo che manda di poco a lato, brivido. Trocini prova a cambiare, entrano Marras e Cham per Zanchi e Altamura. Nulla si muove ed allora dentro anche Provazza e Rosseti.

Il primo tiro serio in porta, arriva da una punizione battuta da Mungo e solo ben piazzato Cham di testa non riesce ad angolare, Lanziani manda in angolo, il tempo passa e la situazione non si sblocca. Superata la mezz’ora il tecnico si gioca la carta Barillà per un deludente Salandria. Al minuto trentanove sguscia in area Provazza, supera Aquino che lo mette giù, per l’arbitro è rigore. Barillà dal dischetto realizza la rete dell’1-0. Dopo il gol del vantaggio la squadra amaranto sembra più libera mentalmente e gioca meglio la parte finale del match, sfiorando anche il raddopio.