Reggina, Ragusa: ‘Ci siamo innervositi alla fine del primo tempo, poi…’

"Qui vanno tutti in gol, ma contano i punti e la posizione in classifica"

Una perla il gol del 2-1 realizzato da Antonino Ragusa dopo lo scambio con Barranco. E’ un buon momento per l’esterno offensivo amaranto che manifesta la sua soddisfazione a radio Febea:

“Non eravamo preoccuasti, sempre sul pezzo. Ci siamo innervositi alla fine del primo tempo ma non deve capitare, poi siamo tornati alla grande. La squadra è matura, ogni tanto c’è qualche sbavatura ma succede. Quando non arriva la vittoria è per qualche episodio sfavorevole, l’impegno, la determinazione e la voglia non si discutono.

Sto bene fisicamente e mentalmente, sta girando tutto e questo grazie anche ai miei compagni. Bisogna solo continuare su questa strada e puntare a limare lo svantaggio su chi è davanti. Alla Reggina vanno tutti al gol, contano sempre i punti e la posizione in classifica poi atteggiamento e voglia di crederci”.