Reggina-Ragusa: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Pergolizzi

Martinez dovrebbe essere confermato tra i pali, possibile cambio in attacco al fianco di Barranco

L’impostazione di base rimane la difesa a tre, ma per stessa ammissione del tecnico Pergolizzi la disposizione a quattro inizia a intrigarlo. L’allenatore ha fatto intendere che potrebbe accadere di cambiare atteggiamento tattico sin dall’inizio. Non ci saranno Porcino e Dall’Oglio infortunati, da capire quali saranno i giocatori che questa settimana verranno mandati in tribuna.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Martinez; Girasole, Ingegneri (Adejo), Bonacchi; Giuliodori (2004), Forciniti (2006), Ba, Barillà, Malara (2005); Barranco, Ragusa (Renelus). All. Pergolizzi