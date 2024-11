Reggina: notizie su Rajkovic? Intanto pare ci siano tre società interessate

Doveva essere un problema da risolvere nel giro di qualche giorno e invece la questione Rajkovic si trascina ormai da diverse settimane. Il calciatore, secondo quanto riferito nel corso di una intervista dal DG Praticò, si è trovato di fronte a problemi legati al suo visto e quindi impossibilitato a proseguire il percorso in campo con la maglia amaranto. In attesa di una soluzione, ha continuato ad allenarsi fino allo stop impostogli dalla società, ma la vicenda non trova ancora uno sbocco e in questo senso si attendono notizie dalla società.

C’è chi sostiene che non si sia trovato un accordo per la risoluzione, chi invece che l’attaccante stia aspettando, alla ricerca di una alternativa prima di salutare. E secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, pare ci siano tre società fortemente interessate al calciatore: Brindisi, Matera e Acireale. Ma anche in questo caso, ovviamente, andrebbero risolte prima le problematiche legate al visto.