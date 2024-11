Sambiase: mister Morelli vede la Vibonese favorita sulla Reggina

"Molta pressione in casa amaranto. Organico importantissimo con gente in tribuna che in altre squadre può giocare e vincere i campionati"

Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” su Radio Onda Verde, il tecnico del Sambiase Claudio Morelli. La sua analisi partendo dal pareggio conquistato al Granillo: “E’ stata una gara caratterizzata da tanta attenzione, nonostante lo svantaggio dopo un minuto e mezzo. Non era facile rimanere in partita. Il Granillo nella prima parte ci ha condizionati, poi meritatamente abbiamo raggiunto il pareggio. Nella seconda parte bravi ad amministrare rischiando anche di portare a casa l’intera posta. Quella massiccia presenza di tifosi al seguito ci ha veramente sorpreso, non si vedeva tanta gente in trasferta da tempo. Sapevamo che ci tenevano tanto e gli abbiamo regalato questo prezioso pareggio”.

Leggi anche

La favorita tra Reggina e Vibonese

“Credo che la Vibonese in questo momento ha qualcosa in più sul piano dell’entusiasmo, il modo di stare in campo. La Reggina ha molta pressione, l’ho percepito, si vuole tornare immediatamente nei campionati che contano, ma la pressione ti porta a sbagliare. La Vibonese è più fluida e questa può essere l’arma in più per portare a casa la vittoria, anche se la Reggina ha un organico importantissimo e si concede il lusso di mandare in tribuna gente che può giocare e vincere i campionati in tante altre squadre“.

Leggi anche

Le difficoltà del Siracusa

“Avere un organico importante, se non arrivano i risultati può essere un boomerang. Dentro uno spogliatoio, ci sono personalità forti e si può creare malcontento se non si è in formazione. Tutte queste cose, ripeto, si possono superare se arrivano i risultati. Quando questo non succede come sta avvenendo a Siracusa, possono venire fuori delle difficoltà. In questo momento, anche se l’organico non è quello del Siracusa o della Reggina, la Vibonese se non mettono pressioni adesso, ha la possibilità di continuare con questa leggerezza“.