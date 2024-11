Reggina: assenza di Forciniti pesantissima. Quanto gli costerà il rosso?

“Forciniti ha fatto una cazzata. Stop. Era stato uno dei migliori, ma un giovane non può fare questa cosa qua. Sono molto arrabbiato, non puoi prendere una espulsione che ti può lasciare fuori per due-tre giornate e poi io devo nuovamente cambiare perchè si tratta di un Under. Le difficoltà maggiori sono in queste cose, adesso bisogna cercare altre soluzioni“.

Queste le dichiarazioni di mister Pergolizzi in riferimento alla espulsione rimediata da Forciniti praticamente a partita finita, per un parapiglia scatenatosi per futili motivi (pallone allontanato da un avversario). Il giocatore verrà squalificato, da capire quello che il direttore di gara scriverà sul proprio referto, episodio tra l’altro segnalato dal suo collaboratore. Rosso diretto che parte ovviamente da una base minima di una giornata ma che può aumentare in base alla gravità della condotta.

Di sicuro non ci sarà per la sfida contro la capolista Vibonese e la sua assenza è pesantissima. Intanto perché parliamo di un Under ormai in pianta stabile nell’undici titolare. La Reggina come 2006 lo ha alternato a Vesprini ma parliamo di ruolo e caratteristiche differenti. Per il suo modo di giocare è quasi unico in organico, quindi elemento di fatto insostituibile per dinamicità, corsa, interdizione. Sarà un problema serio la sua sostituzione, nonostante il numero elevato di centrocampisti presenti. Possibile il ritorno da titolare di Ba, ma non è esattamente la stessa cosa.