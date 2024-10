Reggina: in attesa di notizie da Rajkovic, rientra Rosseti

La Reggina viaggia in maniera spedita e ora si trova ad un solo punto dalla vetta. Sono otto i gol realizzati nelle ultime tre partite, con gli attaccanti che sono stati protagonisti solo in una occasione, la trasferta di Enna dove in gol sono andati Curiale, Renelus e Barranco.

Con il Licata è stata la punizione battuta da Dall’Oglio e deviata dalla barriera a regalare la vittoria, con il Paternò l’esterno Cham, alla seconda realizzazione consecutiva, poi Girasole e Forciniti i marcatori. In realtà un gol di un attaccante era anche arrivato, quello di Ragusa, ingiustamente annullato per fuorigioco. E a proposito di attaccanti, si attendono notizie da Rajkovic riguardo la decisione di rientrare o meno dalla Serbia, dopo aver dovuto affrontare problematiche legate al suo visto. Il DG Praticò aveva ipotizzato una risposta entro la scorsa settimana, la questione è delicata e forse bisognerà aspettare ancora.

Nel frattempo sembra ormai prossimo il rientro in gruppo di Rosseti. E’ fuori dallo scorso maggio e finalmente dovrebbe essersi messo alle spalle un incubo legato ad un lunghissimo infortunio. Clinicamente guariti non significa essere pronti a giocare, ma unirsi ai compagni per recuperare la migliore condizione fisica. Spetterà alla società e al calciatore decidere poi quale sarà il futuro, immaginando che difficilmente qualcuno possa essere interessato all’attaccante, dopo questa lunga fase di stop.