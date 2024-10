Reggina, il Ds Rappoccio: ‘Gli attaccanti fanno la differenza. Sbagliato pensare che sia finita’

Anni straordinari da direttore sportivo dell’Hinterreggio e profondo conoscitore della categoria. Abbiamo raccolto il pensiero del DS Carmelo Rappoccio sulla Reggina, l’attuale momento, le difficoltà, gli obiettivi:

L’organico e l’attacco

“C’è una squadra nuova, che deve ancora trovare una identità e calciatori arrivati non al meglio della condizione. Sulla carta è un buon gruppo e probabilmente il campo non sta rispecchiando i valori reali dell’organico. Siracusa e Scafatese al momento hanno qualcosa in più soprattutto nel reparto offensivo, ho già detto che nella squadra amaranto secondo il mio punto di vista manca un attaccante vero, quello che serve in una categoria come la serie D. Barranco è un buon giocatore, Rajkovic arriva da un infortunio e non è giudicabile. Aspettiamo, magari con il tempo. Anche se non si possono perdere punti in questa prima fase della stagione nei confronti delle dirette concorrenti“.

Il modulo e l’obiettivo

“Se mister Pergolizzi ha dichiarato di voler cambiare modulo vuol dire che si è reso conto che qualcosa non va. Il 4-3-3 è uno schieramento che sbilancia la squadra in attacco, ma se vuoi vincere il campionato devi essere offensivo, soprattutto se hai un organico di livello come quello degli amaranto.

I giocatori che possono fare la differenza sono diversi, per molti parla il curriculum, però vi dico che in questo campionato è difficile ambientarsi anche per chi ha giocato in categorie superiori. Sbagliato chi pensa che la Reggina sia fuori dopo sole sei giornate. Ci sono tanti punti in palio e chi sta davanti vedrete che accuserà dei momenti di difficoltà“.

Cozza, il Siracusa e la Scafatese

“Conosco mister Cozza e i giocatori del Locri. Secondo me il Siracusa non avrà vita facile ribadendo il concetto che non ci sono partite scontate. Il Locri può fermare gli aretusei pur non partendo avvantaggiato vista la differenza di organico. Il Sambiase è una squadra di categoria, lotta, corre, anche se in quest’ultimo periodo non gli sta girando bene. Al meglio della condizione, come ha battuto il Siracusa alla prima giornata, domenica può dare fastidio alla Scafatese“.